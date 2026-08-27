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De Nicole Kidman y Rosalía al papa León: Vanity Fair publica la lista de los mejores vestidos del mundo en 2026

Tatiana Arús explica que la lista de Vanity Fair de los mejroes vestidos del mundo en 2026 tiene "cinco categorías en las que se pueden encontrar rostros muy conocidos, como Emmanuel y Brigitte Macron".

De Nicole Kidman y Rosalía al papa León: Vanity Fair publica la lista de los mejores vestidos del mundo en 2026

Vanity Fair ha publicado la lista de los mejores vestidos del mundo en 2026. "Ha sorprendido mucho porque desde 2019 no lanzaba esa gran lista", explica Tatiana Arús, que destaca que "son cinco categorías en las que se pueden encontrar rostros muy conocidos, como Emmanuel y Brigitte Macron". "Tenemos a los que llevan tiempo, los profesionales del mundo de la moda, los de futuro, que son las nuevas incorporaciones y los originales, donde se pueden encontrar desde a Rosalía al papa León, del que dicen que es el primer papa que viste sotana y zapatillas", explica Tatiana Arús.

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