Ahora

Viral

Rosalía desvela a Jimmy Fallon que no le dejaron entrar en la iglesia: "Me fui a comprar zapatos, dios dijo que no, pero mi outfit dijo que sí"

"Me desperté y decidí que iba a ir a la iglesia, me maquillé, me peiné, me puse perfume, aceites... guapa para dios", cuenta Rosalía en este vídeo a Jimmy Fallon, al que desvela que, sin embargo, no la dejaron entrar en la iglesia.

Rosalía

Rosalía ha acudido al programa de Jimmy Fallon, uno de los más conocidos y exitosos de Estados Unidos, donde ha desvelado cómo se despertó el pasado domingo con necesidad de ir a la iglesia. "Me desperté y decidí que iba a ir a la iglesia, me maquillé, me peiné, me puse perfume, aceites... guapa para dios", ha contado la artista española, que ha destacado que, incluso, se puso sus "tacones de iglesia", que son pequeños.

"Llego hasta la puerta y hay un hombre guapo y alto justo ahí, que me lanza una mirada un poco rara", ha recordado la cantante, que ha explicado que el hombre le dijo que ese día no podía entrar porque "no estaba en la lista".

"No pude entrar, la iglesia me rechazó", ha explicado Rosalía, que, preguntada por Jimmy Fallon sobre qué acabó haciendo, ha confesado: "Me fui a comprar unos zapatos nuevos". "Dios dijo que no, pero mi outfit dijo que sí", ha destacado.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Dolor e indignación por la muerte de Maricarmen, símbolo de las protestas por la vivienda, en la acampada de Sol: "No vamos a parar, vamos a seguir"
  2. Feijóo se suma a la conspiranoia del pucherazo de Ayuso: "Confío en los carteros, no confío en los directivos de Correos"
  3. Las cloacas del PSOE, al clan de los Rochos: "(La jueza) Biedma es un puto grano en el culo, hay que eliminarla"
  4. Nicolás Maduro y su mujer serán acusados de presuntas torturas a estadounidenses en Venezuela
  5. Las claves del posible caso de peste neumónica en Rusia: una trabajadora fallecida y casi 200 personas bajo vigilancia
  6. Un 'policía' desahucia a Marc Giró del plató durante su monólogo: "Primero a una anciana y ahora a una mariquita desvalida"