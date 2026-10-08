Rosalía desvela a Jimmy Fallon que no le dejaron entrar en la iglesia: "Me fui a comprar zapatos, dios dijo que no, pero mi outfit dijo que sí"

"Me desperté y decidí que iba a ir a la iglesia, me maquillé, me peiné, me puse perfume, aceites... guapa para dios", cuenta Rosalía en este vídeo a Jimmy Fallon, al que desvela que, sin embargo, no la dejaron entrar en la iglesia.

Rosalía ha acudido al programa de Jimmy Fallon, uno de los más conocidos y exitosos de Estados Unidos, donde ha desvelado cómo se despertó el pasado domingo con necesidad de ir a la iglesia. "Me desperté y decidí que iba a ir a la iglesia, me maquillé, me peiné, me puse perfume, aceites... guapa para dios", ha contado la artista española, que ha destacado que, incluso, se puso sus "tacones de iglesia", que son pequeños.

"Llego hasta la puerta y hay un hombre guapo y alto justo ahí, que me lanza una mirada un poco rara", ha recordado la cantante, que ha explicado que el hombre le dijo que ese día no podía entrar porque "no estaba en la lista".

"No pude entrar, la iglesia me rechazó", ha explicado Rosalía, que, preguntada por Jimmy Fallon sobre qué acabó haciendo, ha confesado: "Me fui a comprar unos zapatos nuevos". "Dios dijo que no, pero mi outfit dijo que sí", ha destacado.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido