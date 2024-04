"Escribimos desde 'Land Rober' a Andy y Lucas para invitarles", cuenta Roberto Vilar durante su programa de TVG. El presentador revela que el dúo musical les envió un mail para rechazar su propuesta, pero no el tipo de correo que se puede esperar. "No nos gusta andar por ahí haciendo el Benny Hill", cuenta el cómico que contestaron los artistas, que opina que no tienen sentido del humor. "Yo creo que no van a venir porque ahora están en el momento más alto de su carrera, porque acaban de ser portada de una revista gratuita de farmacias", expone irónicamente.

David Broc piensa que con esa respuesta Andy y Lucas se expusieron a que pudiese pasar esto en un programa de humor. Òscar Broc critica la respuesta de los artistas, que podían haber sido más educados o elegantes. "No puedes decir eso de Benny Hill, estás despreciando al programa", expone de manera contundente.

Además, Alfonso Arús comenta a Sebas Maspons que 'Land Rober' es uno de los programas en los que mejor queda invitado. "Siempre, los cuidan muchísimo. Los llevan para que se luzcan, el invitado en ese programa luce", confirma Maspons.