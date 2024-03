Alfonso Arús destaca en el plató de Aruser@s la reacción de Massiel cuando una reportera el pregunta su opinión por el Festival de Eurovisión. "No está contenta este año", destaca el presentador en el plató, donde Tatiana Arús afirma que la reacción de la artista "llama la atención".

Como se puede ver en el vídeo principal de esta noticia, Massiel pide a la reportera que no le pregunte "chorradas". "Que no, pregúntale a los que trabajan en programas de música, a mí no", afirma la artista, que insiste: "Oye, por favor, que no me preguntes nada". Una sorprendente reacción que analizan en el plató de Aruser@s.

"Está hasta el gorro", afirma Alfonso Arús, que destaca que "cada año su opinión autorizada cuenta" después de ser la única ganadora española del festival junto a Salomé: "En esta temporada algo le ha ocurrido con Nebulossa".