Andy y Lucas dicen adiós, esperamos que no de manera definitiva, a los escenarios, pero antes de marcharse, ofrecerán una pequeña gira para sus fans. Mientras da comienzo, ambos se encuentran inmersos en la promoción del 'tour' y concediendo entrevistas, como esta que vemos en el vídeo emitido en Aruser@s, concedida a '20 minutos'.

Como es habitual en ellos, ninguno de los dos tiene ni un pelo en la lengua para cortarse a la hora de responder y Lucas arremete así cuando el redactor le pregunta acerca de la "música de ahora". "Ahora mismo tendríamos que salir los dos vestidos en pijama, como ahora va todo el mundo", reflexiona. "Y con unas gafas de buzo", añade Andy.

Pero Lucas aún no ha terminado de decir lo que opina. "Y me voy a callar porque al final va a ser esto una bronca...'pfff', quillo", asegura, pero no guarda silencio. "Tú imagínate que levante la cabeza un Beethoven o un Mozart y vea la música de ahora, tío. ¡Se vuelve a meter en la caja!", exclama.

En el plató de Aruser@s no dan crédito a lo que acaban de oír. "Yo estoy de acuerdo, pero se meterá en la caja la de ahora con la de 'hace un cuarto de hora'", insinúa Alfonso Arús. "¡Que ellos no son Mozart!" "¡No son U2!", opinan los colaboradores. "Cada época tiene su música, su estética y hay que aceptarlo y nada más", afirma Òscar Broc. "Beethoven no hubiera salido de la caja desde hace bastantes años", zanja el presentador.