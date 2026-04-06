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Roban mochilas con auriculares y la policía les sigue el rastro como si fuera Pokémon GO

Un grupo de turistas vivió un suceso surrealista en Valencia: les "reventaron" el coche y robaron hasta ocho mochilas con dispositivos electrónicos.

Aruseros ladron

En Aruser@s, Alba Sánchez relata cómo la policía de Valencia logró resolver un robo que afectó a unos turistas que estaban de visita en la ciudad. Según explicó, los ladrones habían reventado el coche de las víctimas y se habían llevado hasta ocho mochilas que contenían iPhones, ordenadores, iPads y auriculares.

La policía preguntó a los afectados si los auriculares disponían de GPS. Al conectarse a la red de los dispositivos, pudieron rastrear en tiempo real los movimientos de los ladrones. "Fue muy fácil organizar varias patrullas policiales para cortarles el paso directamente, interceptarlos y recuperar los auriculares", comenta Sánchez.

Desde el plató, Rocío Cano añade que este tipo de situaciones es "más habitual de lo que parece", ya que hoy en día "todo está geolocalizado". "Es buenísimo estar ideando un plan de fuga y que la policía esté viendo por dónde vas", ríe Alba Sánchez.

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