Momento tenso como pocos entre la presentadora y abogada peruana Laura Bozzo y uno de los participantes de su 'talk show'. En este vídeo de Aruser@s presenciamos la reacción de Bozzo ante las palabras de su invitado. "Yo no soy sirvienta de nadie, yo trabajo y gano más que cualquier hombre", grita ante este señor, visiblemente alterado por el enfrentamiento entre ambos.

El hombre intenta, en vano, defenderse de las palabras y acusaciones de Bozzo, que vuelve a la carga: "A mí no me vas a faltar al respeto. Si me encontrara contigo, ya te hubiera cortado el pájaro, cojudo de **".

"Recordemos que Laura es la moderadora", explica sorprendido y entre risas Alfonso Arús. "Yo creo que ella es una gran feminista, lo que pasa es que es un poco 'extreme' porque le llevan a 'unos perlas'... que este señor a saber lo que ha hecho con 'el pájaro' por ahí", reflexiona María Moya.