Una farmacéutica (@farmaenfurecida) ha revolucionado las redes sociales con un curioso juego cuyo principal componente es una receta médica real. Alfonso Arús lleva horas dándole vueltas y aún no ha llegado a ninguna conclusión y él no es el único. Miles de internautas se han lanzado a averiguar qué es lo que ha escrito el doctor en estas dos palabras que vemos en pantalla.

"Hay gente que ha querido ver en esa receta un 'felices fiestas', pero a mí no me lo parece", reflexiona el presentador de Aruser@s. "Un abrazo pone, ¿no?", se aventura Rocío Cano. 'Unamuno' es la respuesta más repetida por los usuarios. "Llevamos más de cinco días y la farmacéutica no ha dicho qué pone ni lo sabemos", explica Hans Arús.

'Trauma' o 'ibuprofeno' son algunas de las opciones que se barajan en plató. La segunda palabra no contribuye a despejar las dudas tampoco. "A lo mejor es p de 'pastillas", apunta Tatiana Arús.