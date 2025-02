La respuesta de Bárbara Rey cuando le preguntan si espera alguna llamada tras protagonizar un anuncio que hace alusión a la realeza

"Como una reina" asegura dormir Bárbara Rey en esta nueva campaña de una tienda de colchones de la que es protagonista. "Los actores, de vez en cuando, nos inspiramos en las cosas más extrañas, o sea que no te podría decir exactamente en qué me he inspirado", respondía ella a las preguntas de una periodista, como vemos en este vídeo de Aruser@s.

La vedette reivindica su faceta como actriz en la presentación de este producto y asegura haberle puesto al anuncio "la interpretación necesaria". "Como os he dicho, soy actriz y esas cosas se me dan de miedo", insiste.

Pero, ¿espera Bárbara recibir alguna que otra llamadita después de protagonizar este 'spot' con una estética inspirada en las cosas de palacio? "He recibido tantas llamadas de personas que no me han gustado que una más, me daría lo mismo", asegura.