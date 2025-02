Alfonso Arús, al ver cantar a Bárbara Rey en su cumpleaños "Sigo siendo el rey": "Eso va con primeras"

Bárbara Rey ha sido sorprendida con una fiesta por su 75 cumpleaños. Su hija, Sofía Cristo, ha sido la encargada de sorprender a la exvedette con una fiesta rodeada de grandes amigos y con mariachis incluidos. "No creo que le interpretaran 'Sigo siendo el rey', porque con dinero sí, pero sin dinero no", afirma Alfonso Arús.

"Vemos que no pudo evitar emocionarse", afirma Tatiana Arús al mostrar la reacción de Bárbara Rey ante su fiesta sorpresa. Sin embargo, Alfonso Arús no comparte su opinión: "Perdona, yo veo que se está limpiando la boca de pastel, no llora". "Qué va a emocionarse, dejémonos ya de tanta lágrima que solo véis vosotros", destaca el presentador en el plató, donde Tatiana Arús enseña cómo Bárbara Rey cantó 'Sigo siendo el rey'.

"Eso no va con segundas, va con primeras", afirma el presentador en el vídeo, donde Tatiana Arús destaca que le preguntaron, incluso, si le había felicitado el rey emérito.