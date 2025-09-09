El rescate 'in extremis' de un autobusero para que una pareja llegue a tiempo a su boda

Una pareja vivió un contratiempo de película justo antes de su boda, pero no contaban con un héroe inesperado: un conductor de autobús que les salvó el gran día.

Con los invitados esperando en la iglesia y todo a punto para el gran día, un imprevisto casi arruina el momento más importante de esta pareja.

Y es que los novios se quedaron tirados y sin forma de llegar a tiempo al lugar donde se celebraba su propia ceremonia hasta que apareció un conductor de autobús dispuesto a echarles una mano.

El autobusero no dudó en detenerse y subirlos a bordo, asegurándose de que llegaran puntuales al 'sí, quiero'.

Un gesto que han aplaudido los colaboradores en el plató de Aruser@s. "Si no es por el autobusero, siguen en el arcén esperando", bromea Alfonso Arús.

Además, en señal de agradecimiento, la pareja inmortalizó el momento con una foto junto al héroe."Espero que le hayan invitado a comer", comenta Angie Cárdenas.