La emocionante última parada de un conductor de autobús antes de jubilarse: "¡Yayo! ¡Yayo!"

El padre de @lorenaleft lleva 33 años siendo conductor de autobús y hoy, por fin, se jubila. Un momento que él espera con muchas ganas, a juzgar por sus palabras. Sin embargo, su último viaje está lleno de emoción y grandes momentos. Y es que su familia al completo le espera en su última parada, como podemos ver en este vídeo emitido en Aruser@s.

"¡Yayooo!", gritan todos al verle llegar, levantando sus pancartas. "¡Lo he conseguido, lo he conseguido!", grita él con entusiasmo. Por supuesto, los regalos no pueden faltar, como un buen cava. "Todo el autobús es vuestro", les dice a los suyos. Sus nietos no dudan un instante en ponerse a jugar con el volante.

El hombre se muestra orgulloso de todo el trabajo que ha llevado a cabo durante más de tres décadas, pero ahora quiere vivir la vida de otra manera. "Voy a hacer todo lo que venga", anuncia.