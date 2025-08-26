Una novia cancela la boda en el altar: "No quiero condenar a mi familia a vivir atormentada a que me pase algo por estar a tu lado"

Patricia Benítez, tras ver el viral de la novia que ha cancelado su boda , por sorpresa, frente a sus hijos y familiares.

"Tener que plantarte el día de tu boda para sentirte así protegida con el resto...", lamenta Patricia Benítez, tras ver el viral de la novia que ha cancelado su boda , por sorpresa, frente a sus hijos y familiares.

"Desde la fecha en la que nos íbamos a casa me han venido muchos problemas y no quiero condenar a mi familia a que viva atormentada de que me pueda pasar algo por estar a tu lado y mucho menos a mis hijos", ha confesado una novia, a punto de casarse en el altar, cancelando de inmediato su boda.

Sus hijos y el resto de los invitados a la ceremonia se han quedado en shock al recibir la noticia.

Desde el plató de Aruser@s, señalan "la situación de riesgo" de la que habla la chica. "Pobrecita, ¡tener que hacerlo el día de tu boda para sentirte así protegida con el resto!", lamenta Patricia Benítez. En el vídeo sobre estas líneas puedes escuchar lo que han comentado los tertulianos tras ver el viral.