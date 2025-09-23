Charlene de Mónaco entrega el Premio Sócrates a Sira Martínez por la Fundación 'Xana' de Luis Enrique

Sira Martínez ha sido la encargada de recoger el Premio Sócrates en nombre de la Fundación 'Xana', la fundación creada por su padre, Luis Enrique, como homenaje a su hija pequeña, Xana, fallecida en 2019.

Por tercer año consecutivo Aitana Bonmatí ha conquistado el Balón de Oro, un premio que ha caído en manos de Dembelé en la categoría masculina. Y es que el futbolista francés ha quedado por delante de Lamine Yamal, que se llevó el Kopa como mejor futbolista joven.

Además, uno de los momentos más emotivos de la gala ha llegado cuando Charlene de Mónaco ha entregado a Sira Martínez, amazona e hija de Luis Enrique, el Premio Sócrates. Este galardón premia a la Fundación Xana, creada por su padre en honor a su hija pequeña, fallecida en 2019 por una enfermedad.

Aitana conquista su tercer Balón de Oro seguido

Aitana le ganó el duelo final a Mariona Caldentey, futbolista del Arsenal. Otra vez el fútbol femenino español en lo más alto. Este es el quinto Balón de Oro consecutivo español. La futbolista del Barça no se lo podía creer: "Tercera vez consecutiva... Si pudiera compartirlo lo haría. Ha sido un año de gran nivel. Compañeras que tengo aquí que han hecho un gran año".