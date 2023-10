"Una cosa, yo, cuando conozco a alguien, ¿por qué no le puedo saludar como si fuera un tío?", se pregunta @elenagortari en TikTok. Su reflexión ya lleva casi dos millones de visualizaciones y podemos verla en este vídeo de Aruser@s.

La chica está cansada de tener que ir por ahí dando dos besos a desconocidos y no entiende por qué esta obligación solo existe en las mujeres. "No me apetece, me parece antihigiénico, un coñazo y un tostón", asegura bastante indignada. "Illo, déjame darte la mano y a tomar por saco", reclama.

Además, hace un "llamamiento" para que "todas las tías empecemos a dar la mano a la gente y dejarnos de dos besitos". En el plató no pueden estar más de acuerdo con la opinión de esta chica. "Incluso dar la mano es un latazo", asegura Alfonso Arús.