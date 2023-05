Shakira ha recibido el galardón de Mujer del Año en los premios Billboard Mujeres Latinas en la Música. Su gran amigo, el cantante Maluma, ha sido el encargado de entregarle el premio en el escenario, donde la colombiana ha realizado un feminista discurso. "Mami, si me estás viendo por la tele, tú has sido mi mujer del año", ha declarado Shakira, que también se ha acordado de sus hijos: "Milan y Sasha, por ellos quiero ser una mejor mujer cada día".

"Ha sido un año de cambios en mi vida", ha afirmado la cantante, que ha mandado un mensaje para todas esas mujeres que "por buscar la atención, el cariño o la aprobación del otro se han olvidado de sí mismas": "A mí me ha pasado". "Ya no importa tanto si alguien te es fiel o no, lo que importa verdaderamente es si sigues siéndote fiel a ti misma".

Unas palabras contundentes con las que desde el plató de Aruser@s afirman que "se ha despachado" contra Gerard Piqué. Por otro lado, a la cantante también se la ha visto en la carrera de Fórmula 1 en Miami junto a sus hijos y Tom Cruise.