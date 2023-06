"Esas personas que cuando está puesto Google Maps como GPS repiten lo que la voz va diciendo: 'Dice que a 200 metros giremos a la derecha, dice que a 250 sigamos recto'". Es el ejemplo que pone Hans Arús para explicar a sus compañeros de Aruser@s qué es una 'beige flag', un nuevo término muy buscado en internet que "no tiene una connotación negativa ni positiva, sino que te saltan a la vista y te quedas pensando '¿por qué hacen estas cosas?'", cuenta el colaborador.

Sin embargo, también tiene otro significado: aquellas personas que son "sosas o de poco interés". "Ni chicha ni limoná", termina de explicar Angie Cárdenas con una expresión muy nuestra.

Pero, ¿qué 'beige flags' creen que tienen los tertulianos del programa?Alba Gutiérrez es la que más se sincera y pone un ejemplo de su día a día con su marido. "Cariño, ¿qué quieres para cenar? No, lo que tú quieras. He pensado esto. Esto no... Mejor otra cosa", dice reproduciendo una conversación completamente real.