WhatsApp ya permite archivar las conversaciones de tal manera que no aparezcan en la pantalla principal ni se muestren notificaciones. Una funcionalidad a la que muchos denominan como "modo vacaciones" y que Hans Arús está deseando poner en marcha. "Básicamente es que si te manda un mensaje tu jefe no lo veas. Lo que tienes que hacer es archivar los chats, le das a los tres puntos y marcas que cada vez que te mande un mensaje no aparezca en la pantalla de inicio y que cuando entres en la app no te salga que te ha mandado uno. Así que, ojos que no ven, corazón que no siente", informa el colaborador.

"Estás entrando bien en el mundo laboral", dice con ironía Angie Cárdenas, su jefa (y madre). El tono de esta explicación también parece incomodar a Alfonso Arús, jefe (y padre) del tertuliano. "Vosotros, que tenéis un jefe, que soy yo, no tendréis quejas porque no os he enviado a ninguno de vosotros ningún WhatsApp nunca, así que no tenéis que poner ningún tipo de modo", responde un tanto picado.

La jefa, confirman los colaboradores, solo envía WhatsApps para decir "ya te hecho el Bizum" o "compra berenjenas". Pero ojo, porque Alba Sánchez quiere silenciar el grupo de trabajo. "Ahí mucha gente durante las vacaciones, escribe, aunque sean chistes. Yo eso lo quiero silenciar también", reconoce.