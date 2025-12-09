Un creativo vecino de California sorprende con un original árbol navideño construido con trenes de miniatura

Las vías, cuidadosamente distribuidas, forman un sistema de transporte en miniatura que se extiende de abajo hacia arriba, con trenes que recorren todo el árbol.

Un vecino de California ha presentado un ingenioso diseño para su árbol de Navidad que ha dejado a los colaboradores de Aruser@s sin palabras. El hombre presenta un sistema de vías que ascienden desde la base del árbol hasta la cima, creando un impresionante recorrido ferroviario en miniatura que envuelve toda la estructura.

Y es que, además de los clásicos adornos navideños, guirnaldas, bolas y estrellas que decoran el abeto los trenes le dan un toque especial.

Este proyecto, que ha dejado a los vecinos y visitantes asombrados, no solo demuestra la habilidad del autor para combinar la pasión por los trenes con el espíritu navideño, sino que también ofrece una experiencia visual única.

