El emotivo reencuentro de un perro con su familia tras pasar 21 días en la UCI

La familia de Aruser@s está de vacaciones, pero el programa sigue recuperando algunos de los vídeos virales más emocionantes. Uno de ellos muestra el esperado reencuentro de un perro con sus dueños después de permanecer 21 días ingresado en la UCI.

El personal del centro veterinario prepara un pequeño pasillo para acompañar al perro hasta la salida, donde le espera su familia. A pesar de todos los estímulos que encuentra a su alrededor, el animal tiene claro hacia dónde dirigirse y corre directamente al encuentro de sus dueños, protagonizando una escena que ha emocionado a miles de personas.

"Pese a que tiene muchos estímulos, va directo a los dueños porque les echa mucho de menos", comentaba Hans Arús al analizar las imágenes en Aruser@s. Un reencuentro cargado de emoción que demuestra el fuerte vínculo entre el perro y su familia y que puedes ver en el vídeo sobre estas líneas.

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