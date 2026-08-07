La brutal caída de una pareja por unas escaleras: "Ahora les unirá la misma habitación del hospital"

Una pareja decide grabarse tirándose por las escaleras y el resultado, seguro, no es el que espera. Puedes ver la brutal caída en este vídeo.

Hans Arús enseña en este vídeo la brutal caída de una pareja tras decidir tirarse por unas escaleras juntos. "La gente que les ve no da crédito de lo que ha pasado", señala Angie Cárdenas en este vídeo, donde María Moya afirma que "ahora les unirá la misma habitación de hospital".

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