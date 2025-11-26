El vídeo de Kiko Rivera explicando su polémico comunicado lleno de faltas de ortografía

Kiko Rivera ha compartido un comunicado pidiendo que se respete su vida privada. Sin embargo, el hijo de Isabel Pantoja ha generado más polémica por las faltas de ortografía del texto.

Kiko Rivera ha hecho un polémico comunicado lleno de faltas de ortografía, por lo que se ha visto obligado a borrarlo, subir otro y compartir este vídeo explicando la situación. "Son cosas que pasan, no se vuelvan locos y locas, que ya he visto que os habéis puesto que no veas", afirma el hijo de Isabel Pantoja, que explica que ya ha avisado a la persona que tenía que avisar para hacer uno nuevo y compartirlo.

Sin embargo, Tatiana Arús destaca que se pueden tener faltas de ortografía, pero que en el comunicado, directamente, se comen letras. Por su parte, Angie Cárdenas aconseja a Kiko Rivera volver a usar ChatGPT, como cuando sacó el comunicado de su divorcio con Irene Rosales.

Por otro lado, Tatiana Arús explica que en el comunicado Kiko Rivera explica que está soltero tras las informaciones de que podría estar empezando a salir con una nueva mujer: "Pide que preserven la identidad de esta chica, que es arquitecta y tienes dos carreras".

Por último, la colaboradora de Aruser@s enseña el tierno vídeo del hijo de Isabel Pantoja con Mambo, su nuevo perrito.

