El sofocón de esta niña no viene motivado por ninguna pelea, ni ninguna bronca, ni nada parecido. Es su agobio el que habla por su boca. La pequeña ha dejado para el final todos los deberes que tenía que hacer durante las vacaciones de Navidad y ahora no sabe ni por dónde empezar. Las lágrimas que no dejan de brotarle de los ojos tampoco la están ayudando demasiado, como podemos ver en este vídeo viral emitido en Aruser@s y subido a TikTok por @nuriaruiz_

"Muchos de nosotros nos hemos visto reflejados en esta situación", reconoce Hans Arús en plató antes de dar paso a las imágenes. "Que me van a reñir, ¡me van a reñir!", grita desesperada mientras su hermana mayor (la que ha compartido el vídeo) intenta ayudar con la tarea. Después de suspirar y vociferar palabras ininteligibles, parece que se calma unos segundos, solo para decir otra gran frase que nos representa a todos: "Yo tengo que ir a un psicólogo ya, porque es que esto no es normal".

En plató, Alfonso Arús, padre de cuatro hijos y sufridor de estos ataques de agobios de los pequeños, analiza la situación. "Ella, en más de una ocasión seguro que ha pensado durante las vacaciones: 'Me estoy columpiando'". A raíz de este vídeo viral surge un debate en Aruser@s. "Vosotros, ¿pondríais deberes durante las vacaciones?", abre el melón Angie Cárdenas, como puedes ver en el vídeo principal de esta noticia.