La reacción de Mario Casas al ver el look de su madre para acompañarle a los Premios Goya: "¡Dios santo!"

"¿Pero qué es esto, por favor?", pregunta alucinado Mario Casas al ver el look elegido por su madre para acompañarle a la gala de los Premios Goya.

Mario Casas ha compartido su reacción al ver a su madre preparada para acompañarle a los Premios Goya. "Entra, entra", dice el conocido actor a su madre mientras confiesa que está "nerviosísimo". "¡Dios santo!", destaca Mario Casas al ver el look elegido por su madre, quien aparece con un espectacular vestido negro largo de lentejuelas y un moño alto. "¿Pero qué es esto, por favor?", pregunta alucinado el conocido actor, que no fue junto a su pareja, Melyssa Pinto.

Tras ver el vídeo, Alfonso Arús pica a Rocío Cano y Alba Gutiérrez, fans de Óscar y Mario Casas, respectivamente: "Qué elegante está vuestra futura suegra". "Él también está muy guapete", destaca Rocío Cano en el plató, donde Alba Gutiérrez, le pide que "no mire tanto" porque Mario es de ella.

"Perdona, tú apostaste por el hermano y no puedes cambiar", recuerda el presentador de Aruser@s a Rocío Cano, que destaca: "Que no pueda catar no quiere decir que no pueda mirar el menú".

La mirada de enamorado de Mario Casas a Melyssa Pinto

"Todas las fanas de Mario Casas y Melyssa Pinto se han fijado en la mirada embelesada que tiene el actor con la influencer", afirma Tatiana Arús.

