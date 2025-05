La reacción de FlorenChino, el tiktoker asiático forofo del Real Madrid, tras el partido de ayer: "Otra vez no, tío"

El decisivo partido de liga que disputaron ayer el Real Madrid y el FC Barcelona ha provocado una oleada de reacciones en las redes sociales, pero ninguna tan divertida como la de FlorenChino, el tiktoker asiático forofo del Madrid. Minutos antes de que el árbitro pitara el final del partido, el creador de contenidos se derrumbaba, como podemos ver en este vídeo viral del que se hace eco Aruser@s.

"¡No! ¡Que no se repita la historia! ¡Que no repita la historia! ¡Otra vez no!", gritaba entre llantos y otros sonidos para los que no encontramos palabras para describir.

En el plató de laSexta, Alfonso Arús da su opinión sobre la situación actual del Real Madrid después de su derrota de ayer ante el Barça: "Que ahora se anuncie un lateral izquierdo, un lateral derecho y un central, ahora, después de haber tenido una nefasta planificación, incluso en el mercado de invierno, porque había posibilidad..."

"Ahora le darán a Xabi Alonso lo que no le han dado a Ancelotti", pronostica el presentador. "A Ancelotti le das ahora tres refuerzos y la defensa hubiera sido otra ayer y en los partidos decisivos", añade. "Duele que la afición critique a Ancelotti después de lo que ha hecho por el Madrid", lamenta Hans Arús.