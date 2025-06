La reacción de un carnicero cuando una señora mayor se cuela en la cola mintiendo al resto de clientes: "Yo, con una cara de idiota..."

Si eres de las personas que se cuelan en las colas de los supermercados y otros establecimientos de venta al público queremos que sepas que no eres un aruser@ de bien. Así de claro te lo decimos. Como tampoco lo es la señora de la que habla @el_as_carnicero en este vídeo viral del que se hace eco Hans Arús en el programa de laSexta.

La tienda estaba llena a rebosar, pero a la mujer no le importó este hecho insignificante para ella. Al grito de "es que se me ha olvidado una cosa y tengo mucha prisa" el resto de clientes la deja pasar, aunque seguro que más de uno a regañadientes. "Entonces claro, yo con una cara de idiota, mirando al público...", dice el chico.

"Me dice, 'me pones un cuarto de carne picada, pero que sea de ternera y de cerdo. Ay, y me vas a poner también unos jamoncitos de pollo, por si viene mi nieto para cenar. Y también, que se me ha olvidado, unos filetitos de pollo para mí, para cenar'. Y todo el mundo me echaba a mí la mirada diciendo 'pero si esta señora había dicho que iba a pedir una cosa, no tres'", lamenta el carnicero.

"Para colmo, me dice que le prepare también unas alitas de pollo para una paella que va a hacer mañana. Qué jeta tiene la señora, ¿no?", pregunta el dependiente.

¿Y a vosotros os ha pasado alguna vez?