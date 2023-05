Bárbara Rey relata en la docuserie 'Una vida bárbara' la curiosa forma que tuvo de detectar que estaban espiando sus conversaciones telefónicas con el rey Juan Carlos I. Aunque ella ya tenía ciertas sospechas, la prueba definitiva llegó cuando escuchó a los agentes encargados de las grabaciones en una ocasión en la que al colgar se le había olvidado decirle algo al rey emérito (con quien mantenía una relación) y dejó el auricular descolgado. En ese momento se oyó "para el magnetofón y no grabes más que ha terminado de hablar".

La artista asegura que en ese momento no se pudo contener. "Sois gilipollas. Sois lo más tonto que hay en este país y parece mentira que estéis ahí por orden de los servicios secretos Sois unos pedazo de burros. A mí no me importa que me escuchéis, pero por favor, no hagáis estas cosas, que a mí me da vergüenza y a vosotros os tendría que dar vergüenza también", relata en este fragmento de la docuserie recogido por Aruser@s.

La exvedette cuenta que, además, en algunas ocasiones, era ella quien les hablaba directamente al descolgar el teléfono, antes de marcar. "Les decía, 'Oye, que voy a hablar, poned el magnetofón'", afirma.