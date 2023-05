Bárbara Rey relata en el último episodio de 'Una vida Bárbara' por qué decidió volver con Juan Carlos I tras haber roto la primera vez y cómo fue ese segundo intento. "Me llamaba, hablábamos. Me quedo sola con mis hijos, una separación, el desamparo... Pensé que él habría cambiado, que me ayudaría", reconoce y destaca que se veían "bastante" y que tenían "una relación de pareja". "Nos veíamos bastante a menudo, siempre en el mismo lugar en el chalet de la calle Sextante número 6", asegura.

La actriz acusa al rey emérito de no saber apreciar su compañía. "Hay personas que no saben valorar las cosas y no se dan cuenta que para ser feliz hay que hacer felices a los que están en tu entorno", reflexiona. "Ese fue uno de los mayores fallos que él tuvo conmigo", afirma en este fragmento de la serie recogido por Aruser@s.

Si él hubiera sabido tratarla bien, la exvedette piensa que hoy en día, aún serían amigos. "No sé si con derecho a roce, porque no está la cosa como para rozarse y tal, pero bueno, con derechos, equis", precisa. Un comentario que desata las risas en el plató de Aruser@s.