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La reacción de Alfonso Arús al nuevo botón obligatorio de 'cancelar compra' en tiendas online: "¿Y el de 'cancelar suscripción'?'"

Cancelar una compra online va a ser muy fácil desde el 19 de junio gracias al nuevo botón obligatorio que estará disponible durante los 15 días posteriores a la adquisición, explica Alba Sánchez en Aruser@s.

La reacción de Alfonso Arús al nuevo botón obligatorio de 'cancelar compra' en tiendas online: "¿Y el de 'cancelar suscripción'?'"

A partir del 19 de junio, cuando compres online te aparecerá automáticamente el botón 'cancelar compra', un nuevo requisito obligatorio para todo tipo de tiendas y apps que gestionan pedidos por internet. "Tiene que estar disponible durante los 15 días que se nos permite hacer la devolución", cuenta Alba Sánchez en Aruser@s. Además, tiene que cumplir con el requisito de que debe de ser igual de fácil comprar que cancelar. Alfonso Arús se muestra entusiasmado con esta medida, pero ya puestos pedir, tiene una propuesta: "¿Y el de 'cancelar suscripción'?". El presentador del programa de laSexta lleva ya varios fines de semana intentando darse de baja de una plataforma y cuando parece que lo ha conseguido, algo se complica.

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