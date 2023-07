Nunca se sabe cuándo un simple comentario puede provocar un tsunami familiar y aunque esta vez no ha llegado la sangre al río, lo cierto es que la cara de Tatiana Arús al final de este vídeo lo dice todo. Normalmente estas cosas ocurren en cumpleaños o celebraciones, pero claro, teniendo a tu madre en tu mismo lugar de trabajo, en un plató de televisión... es difícil prever la situación.

Todo comienza con una simple pregunta de Alfonso Arús. "¿Hay que dar un premio a los hijos por sacar buenas notas?". Su atención se centra rápidamente en Patricia Benítez, quien cuenta que ella sí que lo hace, aunque no saquen muy buenas notas (que no es el caso, al menos este año), para recompensar el trabajo que han realizado durante el curso.

Desde este momento, Angie Cárdenas se muestra como una defensora a ultranza de este método. "Es más el esfuerzo que hacen los peques. Porque a veces, suspenden el examen pero han hecho un gran esfuerzo. Normalmente, tendemos a criticar las cosas y nunca reconocemos la parte positiva. Pues oye, vamos a premiarles y decirles 'oye, estoy muy orgullosa de ti'", asegura.

"Pues a mí, mi madre, si le traía un 9 me decía '¿por qué no has sacado un 10?' y si sacaba el 10, decía 'es que es tu obligación'", confiesa Alba Sánchez. Es en este momento en el que Tatiana Arús cuchichea con su compañera. "Eso también me lo decía ella", dice casi en susurros mientras señala a Angie. Alba no puede evitar una carcajada y Alfonso Arús (padre de Tatiana), ya dispuesto a seguir con la siguiente noticia, ríe un poco antes de continuar. Todo ello, de manera muy discreta, como podemos ver en el vídeo principal de esta noticia.