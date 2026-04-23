Cultura estudia hacer obligatorios los gastos de envío en la compra 'online' de libros para ayudar a librerías pequeñas

En contexto Por primera vez, el porcentaje de población en España que lee libros en su tiempo libre supera el 66% y la asistencia a bibliotecas sigue aumentando, llegando al 30%.

Cada vez leemos más, o al menos eso dice el último barómetro de hábitos de lectura y compra de libros en España, publicado a principios de este año. En 2025 y por primera vez el porcentaje de población que lee en su tiempo libre supera el 66% de la población, al tiempo que aumenta la asistencia a bibliotecas públicas, que se acerca ya al 30%. También se ha incrementado el porcentaje de población que compra libros, que ya es del 54,1%, y aunque la compra en Internet es habitual (24%), la librería tradicional sigue siendo el principal canal de compra (40%).

Estos datos, sin embargo, chocan con la realidad: muchas librerías están sufriendo los azotes de las crisis y se han visto obligadas a cerrar sus puertas. Sin ir más lejos, a principios de este mismo año la mítica librería madrileña 'Tipos Infames', abierta en 2010, anunció su adiós a raíz de la gentrificación de la ciudad. Hace unos meses, ocurría lo mismo en Alicante, donde cerraba su librería más antigua, 'Ochenta mundos', al recibir la noticia de que los nuevos dueños del edificio en el que se encontraban iban a reconvertirlo en pisos turísticos.

Precisamente por esto, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha asegurado que desde el Ministerio están estudiando prohibir el envío gratuito de libros en la compra 'online', ante el incremento de las ventas por Internet. "Estamos analizando algunas políticas como las de otros países como hacer obligatorios los gastos de envío en el caso de la compra de libros 'online' y así favorecer que sea más beneficioso irte a la librería de barrio", ha indicado Urtasun en una entrevista en la Cadena Ser recogida con motivo del Día del Libro.

El titular de Cultura ha reconocido su preocupación por la supervivencia de "miles y miles de librerías pequeñas que están por todo el país y que son centros culturales que hay que preservar". Su voluntad es que estos establecimientos "continúen porque han perdido un poco de cuota de mercado en los últimos años". Urtasun ha puesto en valor la compra de libros en librerías pequeñas "que nunca es equivalente a la compra 'online', porque hay una experiencia que es única y que es ir a discutir con tu librero de confianza que siempre te va a saber orientar".

En otros países, esta medida ya existe: Francia introdujo en 2023 una política que obliga a imponer unos gastos de envío de mínimo 3 euros para la compra de libros nuevos, sin excepciones tampoco para los clientes más fieles. Además, esta tasa es obligatoria incluso cuando el libro va en la misma compra que otro producto que, por la razón que sea, tenga envío gratuito: si compras a través de una plataforma de una gran superficie una lavadora y un libro, sigue siendo obligatorio pagar los gastos de envío.

Sólo están exentos de este 'impuesto' los compradores que recojan sus libros en tienda, aunque se ofrece la posibilidad de reducir los gastos de envío en compras superiores a 35 euros, aunque siempre por encima de 0,01 euro, ya que el envío gratuito en Francia está prohibido desde hace más de una década. En España, ante la subida de ventas en plataformas en Internet, muchas pequeñas librerías de la España vaciada han sabido resistir a base de hacer aquello que defiende Urtasun: contactar con el lector ante la frialdad del comercio 'online'.

Así son las librerías de la España Vaciada que no temen al lobo feroz de las grandes multinacionales

Aprovechando el Día del Libro, Urtasun ha querido destacar las cifras de lectura en España y ha incidido en que "en este país leen sobre todo las mujeres y los jóvenes para contradecir algunos tópicos porque la franja de 14 a 24 años es una de las que más lee".

Ha incidido, asimismo, en la facturación de la industria editorial nacional y su impacto en América Latina. "En Europa se habla del fenómeno del libro español porque en España tenemos unos datos tanto de hábitos de lectura como de actividad de la industria que son absolutamente récord", ha remarcado.

También ha hecho alusión a la celebración de Sant Jordi en Barcelona, que visitará esta tarde, después de entregar en Alcalá de Henares el Premio Cervantes al escritor mexicano Gonzalo Celorio. Precisamente, Urtasun ha incidido en que el premio haya recaído en un autor mexicano "por el significado que tiene en el proceso de reencuentro con México". "Premiamos a un escritor mexicano que además es hijo del exilio español", ha argentado. "Estamos premiando a un gran escritor pero a la vez estamos haciendo un gran ejercicio, tanto de memoria y de reconocimiento del exilio español en México, como un proceso de reencuentro con este país que se ha fraguado en la visita reciente de la presidenta porque la cultura está permitiendo reencontrarnos", ha añadido.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.