Alfonso Arús enseña en el plató de Aruser@s la sorprendente reacción de Carlos Bardem cuando le preguntan por Kate Middleton y su opinión sobre toda la polémica que rodea su estado de salud. "Yo entre la avalancha de informaciones que colapsan nuestra capacidad de atención día a día, las que me suelo saltar siempre son las que tienen como protagonistas a familias reales, que no me pueden interesar menos", afirma el actor.

Incluso, el hermano de Javier Bardem llega a afirmar que no sabe "quién es Kate Middleton". Una confesión que sorprende a los periodistas, que le vuelven a preguntar alucinados si no saben quién es. "Sí, una que está casada con uno de allí, ¿no?", responde el escritor. Puedes ver el momento y el análisis posterior del plató de Aruser@s en el vídeo principal de esta noticia.