Un billonario chino llega a su boda suspendido en un ramillete de globos de helio blancos

Un 'sí, quiero' de altura: un billonario chino llega a su boda suspendido en un ramillete de globos de helio blancos

Vuelven los 'sí, quiero' más surrealistas al plató de Aruser@s. Aquí puedes ver cómo se ha presentado un billonario chino altar: "Narcisista o momento 'Up'?"

"Los excéntricos siempre tienen manera de demostrar que son mejores que nosotros", critica Alfonso Arús, que alucina al ver la loca idea de un billonario chino para llegar a su boda.

En Taormina, como si se tratara de un regalo caído del cielo, el novio, colgado con decenas de globos de helio blanco, aterriza en el altar donde le espera la novia para dar el 'sí, quiero'.

"Las redes sociales se han dividido entre los que dicen que es bonito y los que opinan que es un narcisista o si recuerda a la película de Disney 'Up'", detalla Alba Sánchez.

Desde el plató de Aruser@s no tiene dudas: "Narcisito y Up". "Y un poco idiota", bromea Óscar Broc.

