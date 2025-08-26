Alfonso Arús, sobre la app Invitin que te permite ir a bodas a cambio de pagar entrada: "No voy a las que me invitan, voy a ir a las que no"

Entre 150 y 500 euros. Es el precio mínimo y máximo de las entradas para las bodas que se ofertan en una revolucionaria app francesa que convierte estos eventos familiares en auténticos festivales. ¿Pagarías por ir a uno de ellos?

Si estás pensando en casarte próximamente y no te importa renunciar a la intimidad con tal de conseguir dinero, esta noticia te va a encantar. Una app francesa llamada Invitin permite que conviertas tu boda en un evento en el que, para acudir, tendrán que pagarte una entrada, como si fuerais estrellas del rock y vuestro enlace un conciertazo.

"Está triunfando muchísimo. Las entradas pueden oscilar entre 150 o 500 euros, el precio lo fijan los novios y hay un número limitado de invitados", explica Hans Arús en Aruser@s. "¿Vosotros iríais o no?", quiere saber el tertuliano.

Alfonso Arús lo tiene clarísimo: "No voy a las bodas a las que me invitan, voy a ir a las que no me invitan". Patricia Benítez, sin embargo, lo ve de otra manera: "Es parecido a una fiesta privada. Puedes conocer a alguien, comer bien, barra libre, fiesta...". La colaboradora propone además que se informe a los asistentes de quiénes son los solteros de oro que van a ir.

Alba Gutiérrez apunta a que los precios de las entradas deberían varias en función del sitio y con quién te quieras sentar. Eso sí, cuidado con la mesa de los niños y los macarrones del menú infantil, avisa Marc Redondo.

Elizabeth López, quien pasará por el altar pronto, ya se lo está pensando.