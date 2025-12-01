¿Quién es el 'Pou' de la relación?: un tiktoker expone su reflexión sobre las dinámicas de pareja

Los tertulianos de Aruser@s retoman uno de sus temas favoritos: el amor. Esta vez, a raíz de la reflexión viral de un tiktoker que ha puesto nombre a un perfil muy concreto dentro de las relaciones.

En el plató de Aruser@s se desata un nuevo debate sobre el amor después de escuchar la reflexión de un tiktoker que ha clasificado a un tipo muy particular de persona dentro de las parejas. Según explica el creador de contenido, en toda relación existe alguien que cumple el rol de "Pou".

Estas personas, asegura, son aquellas que necesitan una demostración constante de cariño, si no se marchitará como un tamagotchi. "Es la típica persona que, aun el día de la boda, cuando le estás poniendo el anillo, se acerca al oído para preguntarte si de verdad le quieres", bromea el influencer.

Para Alfonso Arús, "una respuesta después de una pregunta no tiene ninguna validez". "Porque lo bonito es que te lo digan sin que se lo preguntes", comenta el presentador del programa.

