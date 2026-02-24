La queja de un hostelero tras ver cómo una familia monta un drama por olvidarse un tupper: "¡La que me han liado!"

Una familia pidió llevarse la comida sobrante y, tras olvidarse el tupper en el local, volvió horas después exigiendo repetir pedido. El resultado: mucho pollo volviendo a escena.

Atención, que lo que cuenta el dueño de un bar parece sacado de un guion de sitcom: una familia viene a comer y la niña no termina su muslo de pollo. Los padres piden llevar la comida sobrante, el camarero se lo prepara en un tupper y ellos lo olvidan completamente en el local.

Ni una, ni dos...ni tres horas: ¡a las cuatro horas vuelven! Y para rematar, le piden que les prepare de nuevo medio muslo de pollo. El joven camarero, desde su cuenta de Instagram '@abrigaca', relata la situación: "¡Si supierais la que me ha liado! Que si puedes tirar comida, que si ahora lo quiero de nuevo, que era un muslo de pollo casi entero… ¡si supierais la de veces que se dejan un tupper encima de la mesa y lo acabo tirando!".

Según él, la familia quería que el muslo "se lo llevase la niña para cenar", pero él se negó. "¿Qué haríais vosotros? ¿Hacer otro pollo de nuevo? ¿Devolver el dinero? ¿O dar una patada y que no vuelvan jamás?", pregunta a sus seguidores entre risas.

Desde el plató de Aruser@s, Alfonso Arús asegura que las tres opciones "son buenas". Y la mayoría coincide: cuatro horas esperando un tupper es demasiado, por mucho pollo que haya, hay límites.