"Me parece muy bien que se case, que tenga mucha suerte", ha respondido José Ortega Cano cuando le preguntan sobre el enlace de Rociíto en la alfombra roja de unos premios taurinos. Allí también ha sido preguntado por la unión de su otra expareja, Ana María Aldón. El matador ha declarado que bien, que le tiene "mucho afecto y mucho cariño".

Los periodistas le han preguntado por la etapa vital en la que él se encuentra. "Yo estoy... fíjate... que quito el 'sentío'", ha dicho. En plató se han quedado con esta declaración final. "Me encanta la mirada final, de no me ves", comenta Tatiana Arús.

"La autoestima la tiene alta, el semen es de fuerza y el cuerpo quita el 'sentío'", resume Alfonso Arús sobre la declaración de Ortega Cano. Angie Cárdenas dice que es que al final todo el mundo se está casando y él... El presentador del programa la corta y explica: "Él no porque no quiere ahora, no quiere centrarse solo en una pudiendo escoger".