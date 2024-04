"También la Rociíto se casa después de 25 años de noviazgo", empieza diciendo Josemi, que cuenta que le han preguntado esta mañana si acudiría a la boda. "No, primero no me van a invitar, gracias a Dios, y segundo porque ya he ido a dos", continúa explicando el periodista haciendo referencia a que acudió a su primera boda y a la de su madre, Rocío Jurado. "No me ha gustado nada lo que ha hecho en televisión y me importan un bledo su boda", acaba sentenciando el tertuliano.

"Otro al que le importa un bledo", manifiesta Alfonso Arús en referencia al enlace, que prosigue diciendo: "pero es que la boda después de 25 años, interés menos tres". Angie Cárdenas comenta que tras ver la portada se quedó igual. "Es un tema como muy anticuado, que de repente te encuentras ahora", piensa Òscar Broc.

Cris Dalmau expone que ella como persona que se quiere casar le dolería que alguien dijese que no quiere ir a su boda. El presentador apunta: "hay dos personas con relaciones durante 25 años sin casarse, Rocío Carrasco y Cris Dalmau". El conductor del programa dice que el día que la colaboradora salga en la portada de 'Lecturas' diciendo que se casa "será un milagro". "Todo el mundo va a querer venir a verlo con sus propios ojos", le responde la tertuliana.