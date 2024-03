"Quería hablar de unos especímenes que ojo", así comienza Iñaki Urrutia a explicar una situación muy cotidiana para muchas personas. El amigo que vive con su móvil, duerme con él, no se despega de él pero justo cuando le llamas no te contesta porque no lo tenía a mano.

Óscar Broc da la razón al cómico pero da un apunte. "Ya no se llama por teléfono" dice. El tertuliano confiesa que casi no coge las llamadas ya. María Moya traslada el problema a la actualidad y lo cambia por los WhatsApp, donde comenta que es un problema recurrente.

"Es que no he visto el móvil" suele ser la excusa. Angie Cárdenas sale en defensa de esta situación. "Hay veces que abres WhatsApp, dices luego contesto y se te olvida", explica. Todos los colaboradores confiesan que les ha pasado, pero Alfonso Arús deja claro que no puede con las personas que estando todo el día conectados no responden.