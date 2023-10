Alfonso Arús rompe una lanza a favor del chico que ha creado este original disfraz de Halloween en el que ha recopilado todas las excusas que él considera que ponen las ex antes de ser ex. "Tranquilo, cariño, es un amigo gay", "necesito tiempo para enfocarme en la escuela" o "perdón, me quedé dormida", son solo algunas de las frases que pueden leerse en esta camiseta, duramente criticada en redes sociales.

"Le han dicho, 'con esta camiseta, normal que te pongan tantas excusas'", cuenta Hans Arús. A pesar de que la mayoría piensa que "cumple todos los requisitos de un disfraz de Halloween", Angie Cárdenas cree que seguramente, el chico será un "brasas".

Alba Sánchez apunta a otro disfraz de documento que también da mucho miedo: el de declaración de la renta. "Muchas madres están colgándose todo lo que hay en la habitación de su hijo en plan 'esta es la habitación de mi hijo, esto sí que es terrorífico'", añade Patricia Benítez.