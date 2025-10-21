Ahora
Un joven muestra el telefonillo blindado "anti graciosillos" de su comunidad: "Se acabó molestar"

Hans Arús muestra en su programa un curioso sistema de portero automático que ha sorprendido incluso a sus colaboradores: para poder tocar el timbre de los vecinos, necesitas una llave que desbloquea una caja de seguridad. Un joven que vive en el edificio lo ha compartido en redes asegurando que “nunca había visto algo así”. ¿Seguridad extrema o exceso de celo? En el vídeo puedes ver cómo funciona este curioso invento “a prueba de graciosillos”.

Hans Arús muestra el portero automático de una comunidad a prueba de "graciosillos". Un sistema nuevo que el joven que vive en el bloque ha enseñado a sus seguidores y es que, según dice, es "la primera vez que ve algo así".

"Se acabó eso de molestar a cualquier hora", dice el chico, mientras vemos cómo, para acceder a tocar el timbre de una persona, necesitas una llave que te abra un cristal de seguridad. "El cartero, imagino que tendrá llave", bromea el chico.

Una llave que abre tanto la caja del telefonillo como la puerta del rellano. "¿Y de qué te sirve? De nada", comenta Hans Arús, algo en lo que parece estar de acuerdo Alfonso Arús. "No entiendo la utilidad".

"Es para cuando te venga un crío corriendo y le toque todos los timbres o cuando venga el de correos y le dé a todos", opina Marc Redondo.

En el vídeo sobre estas líneas puedes ver la seguridad extrema que han puesto en el telefonillo de esta urbanización.

