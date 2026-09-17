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Patatús, parraque, telele o blancazo: así es el particular "sistema clínico" español

Patatús, telele, parraque, blancazo, soponcio o pájara: el creador de contenido Álex Martel explica las diferencias entre algunas de las expresiones más españolas para describir un malestar.

Patatús, parraque, telele o blancazo: así es el particular "sistema clínico" español

El creador de contenido Álex Martel se ha propuesto definir el particular "sistema clínico español" para diferenciar un patatús, un telele, un parraque, un blancazo, una pálida, un soponcio, una pájara, un bajón o un yuyu.

"Nosotros los españoles lo tenemos muy claro, pero a la gente de fuera le cuesta diferenciar", explica Hans Arús, que aclara qué significa exactamente cada una de estas expresiones tan habituales.

Para Álex, el patatús es algo "más serio", de esos episodios que "te dejan en el sitio". Un chungo, en cambio, consiste en "encontrarse mal de verdad", mientras que un parraque "asusta" y parece estar relacionado con "algo del corazón".

El telele, por su parte, puede manifestarse desde "un temblor" hasta "un escalofrío" y el blancazo es uno de los más fáciles de identificar porque "viene con cara incluida".

¿Y el soponcio? Según Álex Martel, depende de "la edad". Una clasificación que intenta poner orden en todas estas expresiones que los españoles utilizan para describir cualquier tipo de malestar.

Eso sí, Angie Cárdenas considera que a la lista le falta uno de los términos más importantes: "Apechusques se puede poner ahí", apunta la tertuliana.

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