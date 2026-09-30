"No es vida": Alfonso Arús flipa con el youtuber que prueba la dieta de una exángel de Victoria's Secret

El youtuber Will Tennyson ha intercambiado su dieta con la de Vita Sidorkina, exángel de Victoria's Secret, y el resultado ha llegado hasta Aruser@s.

Lo que empezó como un simple reto de YouTube ha acabado en debate matinal en Aruser@s, donde Alfonso Arús ha comentado el vídeo del youtuber Will Tennyson, que en su canal ha probado los platos y alimentos que le dicta Vita Sidorkina, exángel de Victoria's Secret y hoy modelo, quien lo acompaña durante todo el vídeo.

"No es vida", ha avanzado el presentador del progama antes de entrar en materia. Según el youtuber, el menú es insípido, "comida de recién nacido", y lo más curioso es la estrategia que parece esconderse detrás: "La comida es tan desagradable que te quedas sin apetito durante el resto del día".

Mientras la modelo, siguiendo la dieta del youtuber, consume 3.929 calorías, Will apenas llega a 611 con la de ella. "611 es lo que me como yo solo en el desayuno", sentencia Hans Arús entre risas.

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