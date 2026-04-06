"Puedes decidir si quieres intentarlo o no": la recomendación de una psicóloga tras una segunda infidelidad

Una psicóloga relata el caso de una paciente que acudió a terapia de pareja tras descubrir que su novio le había vuelto a engañar: "Me prometió que no volvería a ocurrir y que iba a cambiar".

Alfonso Arús ha compartido en 'Top Expertos' un nuevo vídeo viral en el que una psicóloga explica una de las situaciones más dolorosas que puede atravesar una pareja: una segunda infidelidad.

Según relata la especialista, una paciente acudió a consulta junto a su novio después de descubrir que él le había sido infiel de nuevo. La primera vez ocurrió hacía seis meses y, entonces, él le prometió que "no volvería a ocurrir" y que "iba a cambiar".

Sin embargo, la historia se repitió. Ella, que había decidido confiar de nuevo en su pareja y darle una segunda oportunidad, se sentía completamente decepcionada.

"Le miré y le dije que ahora era imposible saber si lograría perdonarlo o no, pero al menos podía decidir si quería intentarlo o no", explica Paula, la psicóloga protagonista del viral.