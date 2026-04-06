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"Puedes decidir si quieres intentarlo o no": la recomendación de una psicóloga tras una segunda infidelidad

Una psicóloga relata el caso de una paciente que acudió a terapia de pareja tras descubrir que su novio le había vuelto a engañar: "Me prometió que no volvería a ocurrir y que iba a cambiar".

"Puedes decidir si quieres intentarlo o no": la recomendación de una psicóloga tras una segunda infidelidad

Alfonso Arús ha compartido en 'Top Expertos' un nuevo vídeo viral en el que una psicóloga explica una de las situaciones más dolorosas que puede atravesar una pareja: una segunda infidelidad.

Según relata la especialista, una paciente acudió a consulta junto a su novio después de descubrir que él le había sido infiel de nuevo. La primera vez ocurrió hacía seis meses y, entonces, él le prometió que "no volvería a ocurrir" y que "iba a cambiar".

Sin embargo, la historia se repitió. Ella, que había decidido confiar de nuevo en su pareja y darle una segunda oportunidad, se sentía completamente decepcionada.

"Le miré y le dije que ahora era imposible saber si lograría perdonarlo o no, pero al menos podía decidir si quería intentarlo o no", explica Paula, la psicóloga protagonista del viral.

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