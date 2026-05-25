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Iñaki Urrutia estalla contra las graduaciones y festivales escolares: "Sabemos que son un coñazo y seguimos haciéndolos"

Iñaki Urrutia ha cargado con cero filtros contra las interminables graduaciones, entregas de premios y festivales infantiles que, según él, "adie quiere ver...salvo cuando sale su hijo".

Iñaki Urrutia estalla contra las graduaciones y festivales escolares: "Sabemos que son un coñazo y seguimos haciéndolos"

Alfonso Arús rescata en la sección de zascas el último monólogo de Iñaki Urrutia, que ha puesto sobre la mesa una reflexión tan incómoda como realista: "Si todos sabemos que estas fiestas son un coñazo, ¿por qué seguimos haciéndolas en 2026?".

El humorista se refiere a esas eternas galas de graduación, entregas de premios o festivales escolares en los que, asegura, el entusiasmo brilla por su ausencia. "¿Conocéis a alguien que vaya a uno de esos eventos diciendo: 'Tengo unas ganas locas'?", pregunta entre risas. "Esos donde los padres van obligados a comerse dos horas de actuaciones de niños ajenos, porque el resto te importan un mojón", dispara Urrutia.

Desde el plató de Aruser@s, Angie Cárdenas reconoce una práctica muy habitual entre padres: "De hecho, cuando vas a grabar, solo grabas a tu hijo. Cierras el plano y únicamente sale él".

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