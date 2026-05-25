Iñaki Urrutia estalla contra las graduaciones y festivales escolares: "Sabemos que son un coñazo y seguimos haciéndolos"

Iñaki Urrutia ha cargado con cero filtros contra las interminables graduaciones, entregas de premios y festivales infantiles que, según él, "adie quiere ver...salvo cuando sale su hijo".

Alfonso Arús rescata en la sección de zascas el último monólogo de Iñaki Urrutia, que ha puesto sobre la mesa una reflexión tan incómoda como realista: "Si todos sabemos que estas fiestas son un coñazo, ¿por qué seguimos haciéndolas en 2026?".

El humorista se refiere a esas eternas galas de graduación, entregas de premios o festivales escolares en los que, asegura, el entusiasmo brilla por su ausencia. "¿Conocéis a alguien que vaya a uno de esos eventos diciendo: 'Tengo unas ganas locas'?", pregunta entre risas. "Esos donde los padres van obligados a comerse dos horas de actuaciones de niños ajenos, porque el resto te importan un mojón", dispara Urrutia.

Desde el plató de Aruser@s, Angie Cárdenas reconoce una práctica muy habitual entre padres: "De hecho, cuando vas a grabar, solo grabas a tu hijo. Cierras el plano y únicamente sale él".

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