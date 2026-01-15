¿Tiene culpa el cómplice del engaño?: el debate sobre la infidelidad enciende el plató de Aruser@s

¿Tiene culpa el amante cuando sabe que hay una relación? Alfonso Arús lo tiene claro: "Sí, sabes que esa persona es infiel y, además, estás perjudicando a una tercera persona que vive en la ignorancia".

La infidelidad vuelve a situarse en el centro del debate en el plató de Aruser@s. La polémica surge a raíz de una reflexión de la creadora de contenido Aida Martorell que se ha hecho viral en redes sociales.

"Unpopular opinion: el cuerno también es culpable. Obviamente, la persona que tiene una relación y es infiel a su pareja es la principal culpable, pero saber que esa persona tiene pareja y decir 'no, pero es él el que tiene pareja, yo estoy soltera'...", reflexiona.

El colaborador Marc Redondo puntualiza una pregunta clave tras el viral: "¿Pero el cuerno sabe que hay pareja? Porque normalmente lo que pasa es que no lo sabe". A lo que Hans Arús matiza: "¿El debate es si el amante, sabiéndolo, tiene culpa o no?".

La respuesta de Alfonso Arús es tajante: sí. "Sabes que esa persona es infiel y, además, estás perjudicando a una tercera persona que vive en la ignorancia", opina el presentador.

Rocío Cano coincide en parte, aunque añade un matiz. "Sí que eres cómplice y tienes cierta responsabilidad, pero a mí, de forma egoísta, lo que más me preocuparía es pensar que esa persona vuelva a hacerme lo mismo", confiesa la tertuliana, que pone como ejemplo el caso de Shakira y Piqué: "Se llevó las manos a la cabeza cuando le puso los cuernos, pero empezó con ella de la misma manera".

Por su parte, Tatiana Arús defiende que no se puede hablar de culpa cuando la persona es soltera. Para ella, la verdadera cuestión es si el amante "se siente bien con esa situación".

