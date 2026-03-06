Una psicóloga experta en relaciones de pareja revela qué significa que te digan "necesito un tiempo"

La psicóloga experta en relaciones de pareja Silvia Congost habla sobre una de las frases más temidas en una relación: "necesito un tiempo". Para algunos es una pausa para pensar; para otros, el principio del final.

La psicóloga y experta en relaciones de pareja Silvia Congostha desvelado de forma tajante el significado que suele haber detrás de la conocida frase "necesito un tiempo".

"Nos están diciendo 'estoy mejor sin ti'. Porque pudiendo estar contigo, prefiero estar sin ti. Si prefiero estar sin ti pudiendo estar contigo, es que sin ti estoy mejor. Y eso es lo que te están diciendo cuando te piden tiempo", advierte la especialista.

En el plató de Aruser@s, los colaboradores coinciden en gran parte con esta reflexión. "Es verdad que a veces se disfraza un poco, como para comprobar si realmente sin la pareja se está mejor", comenta Alba Gutiérrez.

Para Alba Sánchez, esta estrategia tiene otra lectura: "Es la opción cobarde, porque lo que estás haciendo es ganar tiempo de descuento y no dejar realmente a esa persona".

Por su parte, Tatiana Arús recuerda que esta jugada no siempre sale como se espera: "Yo he visto que en alguna ocasión ha salido mal. Alguien pide un tiempo, quizá porque le interesa otra persona, prueba suerte, le sale fatal y luego pide volver".

