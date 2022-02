Tamara Gorro tiene un nuevo proyecto profesional. Tras su ruptura con Ezequiel Garay, la influencer ha decidido plasmar sus vivencias en un libro titulado 'Cuando el corazón llora'.

Este título se suma a los otras tres obras que Gorro ha publicado con anterioridad. En el vídeo que acompaña a la noticia, Tatiana Arús ha comentado que el anuncio se ha producido "de una forma completamente inesperada".

Las primeras palabras de Tamara Gorro sobre su libro

Sobre el libro, la influencer ha revelado que el proceso de escritura ha sido especialmente difícil para ella. Así lo ha contado en una publicación de Instagram: "He sufrido muchísimo escribiéndolo, más de un año sumergida en él, me plateé no continuar, pero me hacía sentir libre y eso fue lo que me empujó".

Además, Tamara Gorro ha confesado: "Jamás me imaginaría que yo fuese capaz de plasmar tanto dolor". "Sé que impactará mucho, incluso a mi entorno más cercano, pero necesito descubrir a esa mujer que ni siquiera yo sé quién es", ha añadido.