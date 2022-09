Entre tanto drama, también hay espacio para las risas. Tamara Falcó cuenta en 'El Hormiguero' cuál fue la reacción de su hermano, Enrique Iglesias, a la noticia de su ruptura con el que hasta hace unos días era su prometido, Íñigo Onieva.

"En vez de hablarme de nada de esto, me dice, 'tengo un novio ruso para ti'", le comentó a modo de broma Enrique. "Gracias a ti estoy superinformada", le dice a la periodista Cristina Pardo, también presente en el plató, "y le dije 'hombre, no, que se lo van a llevar a la mili", le contestó a su hermano. "Y me dice, 'no, no me has entendido, hay muchos rusos que ya se han ido y que están en Estados Unidos'", le respondía el cantante.

Ante la pregunta de Pablo Motos de si ahora mismo desconfía de los hombres, la marquesa de Griñón responde con rotundidad, pero con su habitual sentido del humor. "Mi padre era un señor. Hay otros hombres de mi familia que no tanto", bromea. "Yo tengo amigos estupendos que jamás le harían daño a una mujer. Cuando he utilizado ese argumento, me han aconsejado que no piense que todos los tíos son unos cabrones, porque ellos también lo han pasado mal por culpa de mujeres", asegura. "Por eso creo que es una cosa de engaño que pasa en los dos géneros. Y ahora posiblemente con los 'elle' también pase", concluye, entre risas.