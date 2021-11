Adele ha ofrecido un recital en directo después de seis años de ausencia en un entorno maravilloso, en el Observatorio Griffith de Los Ángeles.

Allí ha deleitado a todos los asistentes con su voz y, por si fuera poco, ¡también ha asistido a una pedida de matrimonio en directo!

Cuando escucha el 'Sí, quiero', Adele se acerca a la pareja: "Gracias a Dios que has dicho que sí, porque si no no sabía a quién cantarle esta canción", le dice sonriendo antes de dedicarles uno de sus temas.

Otro momento destacado

